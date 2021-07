BV’s gaan momenteel de uitdaging aan in het nieuwe VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’: maar weet jij al hoe het populaire spel ontstaan is?

TVWaarheid, durven of doen? Het is dé vraag die een reeks BV’s voorgeschoteld krijgen in het nieuwe, gelijknamige VTM-programma. Maar ook voor onbekend Vlaanderen is het spel geen vreemde. Tijdens onze jeugdjaren hebben we het spelletje verschillende keren gespeeld, maar hoe het concept juist ontstaan is, weten veel mensen dan weer niet. Hoog tijd dus voor een lesje geschiedenis!

Als je naar de vragen kijkt die aan bod komen tijdens een rondje ‘waarheid, durven of doen’ zou je niet verwachten dat het spel een rijke geschiedenis heeft, maar niets is minder waar. Zo werd de naam van het spel in 1677 (!) voor het eerst gespot in een Brits woordenboek. Het concept is dus - zoals je alvast kan raden - ontstaan in het Verenigde Koninkrijk. Al kenden de Britten het spel wel onder een andere naam. Zo noemden zij het ‘Questions and Commands’ ofwel ‘Vragen en Commando’s’.

De spelregels van het originele spel waren bovendien een tikkeltje anders van de versie die wij nu kennen, maar het basisconcept is over het algemeen wel vergelijkbaar. “Het gezelschap met wie je het spel speelt, krijgt om de beurt een reeks vragen voorgeschoteld die ze moeten beantwoorden en een aantal commando’s die ze moeten uitvoeren”, klinkt het onder meer in de omschrijving. Het idee op zich was dus hetzelfde, maar alleen mocht de speler in kwestie niet kiezen tussen een opdracht of een vraag. Hij of zij moest sowieso een vraag beantwoorden en een opdracht uitvoeren, ongeacht waar het precies over ging.

Britse bourgeoisie

In de jaren die volgden, werd het spel vooral populair bij de Britse bourgeoisie. Dat blijkt uit ‘The Mysteries of Love and Eloquence: The Arts of Wooing and Complementing. In 1685 werd het befaamde spelletje namelijk vooral gespeeld om indruk te maken op een potentiële partner. Het spel bestaat dus al honderden jaren en de vorm die wij kennen, zag het licht in 1711. In de Britse publicatie The Spectator kwam de term ‘waarheid, durven of doen’ voor een eerste keer aan bod. “Het is een geweldig hulpmiddel voor wie wat humor in een conversatie wil integreren”, klinkt het onder meer. In die periode werd het spel ook massaal opgepikt door Britse studenten.

Na zijn vroege opmars is het spel nooit meer uit de schijnwerpers verdwenen en is het veel meer geworden dan enkel en alleen een spelletje. In 2018 zag bijvoorbeeld de horrorfilm ‘Truth or Dare” het licht, een film waarin een groepje vrienden een dodelijke variant van het spel speelt met elkaar. Daarnaast bestaan er anno 2021 ook verschillende bordspelletjes van ‘Waarheid, Durven of Doen’.

