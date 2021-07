BV’s en internationale dj’s feliciteren Anouk en Dimitri met geboorte van hun zoontje

Celebrities Geruchten bevestigd: Dua Lipa heeft eerste filmrol te pakken

9 juli De geruchten deden al langer de ronde dat Dua Lipa (25), nu ze haar tour opnieuw moet uitstellen, zou gaan acteren. Die geruchten worden eindelijk bevestigd, want de zangeres heeft voor de eerste keer een rol in een film bemachtigd. Ze zal haar acteerdebuut maken in ‘Argylle’, dat meldt The Hollywood Reporter.