BV's trekken massaal weg bij kappersketen De Cliént: "Mij zien ze er nooit meer"

30 januari 2019

06u01

Bron: TV Familie 1 Showbizz In het BV-milieu wordt al een tijdje gepraat over De Cliént, de bekende keten kapsalons waar BV’s kind aan huis zijn. Volgens TV Familie zou het succes voorbij zijn.

De lijst van wie er allemaal al de schaar in zijn of haar lokken heeft laten zetten, bestaat uit onder andere Véronique De Kock, Tanja Dexters, Phaedra Hoste, Ann Van Elsen, Els De Schepper, Valerie De Booser. De Cliént wordt gerund door Selda Karabag, die je wellicht kent van Jani’s programma ‘Zo Man, Zo Vrouw’. Ze zocht recent trouwens ook nieuwe werkkrachten in ‘De Sollicitatie’ op VIER. Selda kreeg De Cliént in handen toen haar wederhelft Glenn Gemeiner, de bezieler van de zaak, in 2009 overleed. Hij stierf aan de gruwelijke gevolgen van de beruchte vleesetende bacterie.

‘Ik mis Glenn...’

Sindsdien is Glenns levenswerk in verval geraakt, zo wordt nu verteld. BV’s komen er niet meer over de vloer. Joyce De Troch, bijvoorbeeld. Zij was een absolute fan van Glenn en De Cliént. “Maar ik ben sinds jaren geen klant meer”, zegt Joyce in TV Familie. “Daar zijn verschillende redenen voor. Welke? Dat ga ik hier niet allemaal vertellen. Maar feit is: bij De Cliént zien ze mij nooit meer.” Tanja Dexters laat weten dat ze er liever niets over zegt, enkel dit:”‘Ik mis Glenn zo.” Andere BV’s doen er gewoonweg het zwijgen toe.

