BV’s trekken dik ingeduffeld naar de première van ‘Vapeurs 2: In De Sneeuw' MVO

11 januari 2019

22u24 0 Showbizz Myriam Bronzwaar, Lulu Aertgeerts, Anne Mie Gils en Nele Goossens blazen hun vrouwenkomedie ‘Vapeurs’ nieuw leven in met ‘Vapeurs 2: In De Sneeuw’.

Ook bekend Vlaanderen was van de partij op de première, en daar trokken ze gepaste outfits voor aan. In tegenstelling tot de eerste voorstelling, trekken de dames nu namelijk niet naar Bali, maar naar de Alpen. “Welkom, die kou, als je last hebt van vapeurs”, grappen ze.