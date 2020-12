BV's steken de horeca een hart onder de riem: “Leg cadeaubonnen onder de kerstboom”

Celebrities Is ze getrouwd? Fans van Taylor Swift speculeren over relatiesta­tus na clip met witte jurk

12 december Technische werkloosheid? Daar doet Taylor Swift (30) niet aan mee. Haar tournee mag dan in het water gevallen zijn door corona, intussen bracht de Amerikaanse singer-songwriter wel al twee (!) lockdown-albums uit. Na het monstersucces van ‘Folklore’ zijn ook de eerste reviews van ‘Evermore' erg lovend, al zijn haar fans toch vooral op zoek naar hints over het persoonlijke leven van hun idool. Want is Swift nu wel of niet in het huwelijksbootje gestapt?