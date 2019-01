BV's staan in de rij voor microtattoo bij Nathan Murillo: “En dat terwijl ik nog steeds in opstart ben” Jolien Boeckx

28 januari 2019

00u00 0 Showbizz Amper twee maanden is hij bezig als tattoo-artiest, maar nu al vertrouwen Koen Wauters en zijn vrouw Valerie, Bab Buelens en Tonya Schamp hun huid toe aan Nathan Murillo (30). De specialiteit van de Spaanse Belg? Microtattoos: soms nog geen centimeter groot, maar wel dé nieuwste huidaccessoire van de (inter)nationale sterren.

Van Miley Cyrus en Dua Lipa tot Ariana Grande en de zusjes Jenner: alle celebs in Hollywood zijn in de ban van de kleine lichaamstekeningen. Maar dé trendsetter was Justin Bieber, die onlangs besliste om af te stappen van de grote tattoos. De Canadese zanger ging voor zijn 'tiny tattoo' langs bij tattoo-artist JonBoy, die daardoor in een mum van tijd wereldberoemd werd.

En nu lijkt hetzelfde de Vlaamse Nathan Murillo te overkomen. Vorige week zette hij een microtattoo bij Koen Wauters - de initialen NZ van zijn kinderen Nono en Zita - en sindsdien is de bom ontploft. "De aanvragen blijven maar binnenkomen. Ik ben al volzet tot in april. Ik sta zelf versteld hoe snel het plots allemaal gaat", vertelt hij.

