BV’s springen in de bres voor katje Lee met video: “Laat Lee leven” LOV

16 mei 2020

14u03 36 Showbizz De zaak rond het katje Lee kent nog geen einde nu de rechtszaak voor twee weken werd uitgesteld. Nadat al heel wat politici en organisaties zich uitgesproken hebben tegen het euthanaseren van het katje, roepen nu ook bekende Vlamingen in een video op om Lee te sparen.

Onder anderen Natalia, Wout Bru en Koen Crucke verschijnen in de video met dezelfde boodschap: “Laat Lee leven!” Het filmpje werd op de sociale mediakanalen van de deelnemende bv’s gedeeld, waarmee ze oproepen om de boodschap zo veel mogelijk te delen.

De Peruviaanse straatkat werd door Selena Ali (23) meegebracht naar ons land, maar het FAVV vreest dat de kat besmet is met hondsdolheid en ziet maar één optie: euthanasie. Na een huiszoeking bleek dat Selena de kat verborgen houdt. Donderdagavond ontving ze een dagvaarding van het FAVV, dat een dwangsom van liefst 5.000 euro eist per uur dat het meisje haar kat niet zou afstaan voor euthanasie. De rechter stelde ‘de zaak-katje Lee’ met twee weken uit, om alle partijen de mogelijkheid te geven hun verdediging op punt te stellen. Tot dan blijft Lee waar hij is: ondergedoken. “Elke dag dat mijn kat in leven blijft, is een dag gewonnen”, klonk het na afloop bij z’n baasje.



