BV’s spreken persoonlijke videoboodschap in voor het goede doel SDE

01 juni 2020

18u01

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Altijd al eens een persoonlijke videoboodschap van Herman Verbruggen of Geena Lisa willen ontvangen? Vanaf nu kan het, via het initiatief Artists for Events. De opbrengsten gaan naar een goed doel dat de BV in kwestie zelf koos.

“De hele eventsector zit op ‘slot’ en krijgt rake klappen door de coronacrisis. Steunmaatregelen vanuit de overheid zijn er niet of nauwelijks en morgen weer concerten en events organiseren zit er ook niet in. We zijn een creatieve branche die bruist van de ideeën”, vertelt initiatiefnemer Kevin Van der Straeten aan de Showbizzsite. Dat wil hij aantonen met Artists for Events. Voor 50 à 75 euro kun je een persoonlijke boodschap laten inspreken door een BV, gaande van Geena Lisa en Herman Verbruggen, tot politie-agent Yann uit ‘Alloo bij de wegpolitie’. Het aangerekende bedrag gaat naar een goed doel binnen de evenementensector dat door de BV zelf uitgekozen is. Bij Herman Verbruggen is dat bijvoorbeeld concertzaal Roma in Borgerhout. “We sturen hierdoor een krachtig, positief signaal naar de beleidmakers. Als maatschappij willen we ook in de toekomst nog prachtige evenementen en artiesten en steun en perspectief zijn nodig”, zegt Van der Straeten.

Met zes BV’s is het aanbod nog niet erg uitgebreid, maar daar hoopt Van der Straeten snel verandering in te brengen. “De komende dagen voegen we nog meer nu al bevestigde namen aan de lijst toe. Tegelijkertijd doen we een warme oproep aan artiesten die we nog niet hebben kunnen bereiken om nog aan te sluiten”, klinkt het.

Alle info vind je op de website van Artists for Events.