BV’s reageren emotioneel op overlijden Gerty Christoffels: “We hebben het zien aankomen, maar het blijft dramatisch”

“Ik heb nog contact met haar gehad tot enkele dagen terug”, aldus Jacques Vermeire (69). “We hebben de laatste jaren nog een tournee gedaan met de oude ‘Drie Wijzen’ (het panelprogramma waarin Christoffels en Vermeire te zien waren met Kurt Van Eeghem en Walter Grootaers, red.) Af en toe gingen we ook eens iets eten. De laatste twee maanden heb ik wekelijks met haar getelefoneerd, tot vorige week, toen ze nog amper kon praten... We hebben het allemaal zien aankomen, maar het blijft dramatisch natuurlijk.”

“Ik zal me haar altijd herinneren als toffe vriendin”, vervolgt Vermeire. “‘De Drie Wijzen’, dat was helemaal aan het begin van mijn carrière, en Gerty had iets speciaals. Ze was gewoon een tof mens, ook op privévlak kwamen we erg goed overeen. Ze was heel lief, heel attent, en zat altijd goed in haar rol. We moesten haar altijd zowat ‘pakken’ in ‘De Drie Wijzen’, dat was haar idee. Dat was haar functie in het programma, zei ze. Maar het was ook iemand waar je altijd toffe gesprekken mee had. Een geweldig talent en een enorm verlies. Ik werd daarnet van het overlijden op de hoogte gebracht door de echtgenoot van Gerty. Ik wist al een paar weken dat ze terminaal was, maar het blijft toch schrikken als je zo’n bericht krijgt. Ze was nog veel te jong.”

Quote Ze had zich erbij neergelegd, bij het besef dat het eindig was. Walter Grootaers

“Door de hele coronasituatie heb ik haar recent niet meer gezien, maar we hebben mekaar wel nog gehoord”, aldus Walter Grootaers. “Vorig jaar hebben we een laatste keer afgesproken. Samen met de groep van ‘de drie wijzen’ - Jacques Vermeire, Kurt Van Eeghem, Gerty en mezelf - zijn we toen een hapje gaan eten. Toen heeft Gerty ons ook gezegd dat ze longkanker had. Maar: ze zei toen dat het een kanker was waar ze van kon genezen. Vier à zes weken geleden belde ze echter om te zeggen dat het toch terminaal was. Dat was schrikken. Gerty wist dat zelf natuurlijk al langer, en ik had de indruk dat ze daar vrede mee had genomen. Ze had zich erbij neergelegd, bij het besef dat het eindig was.”

Volledig scherm Jacques, Gerty en Walter in het panel van 'De Drie Wijzen', tijdens de theatertournee © Photo News

“Ik zal me Gerty altijd herinneren als een vrolijke, optimistische en hele sterke dame”, blikt Walter terug. “Ze wist heel goed wat ze wilde en wat niet. Dat maakte van haar een heel gemakkelijk iemand om mee samen te werken. Bij haar wist je steeds waar je stond omdat ze zo duidelijk was. Ik heb in ieder geval niets dan fijne herinneringen aan de periode waarin we samen aan ‘De Drie Wijzen’ werkten. Voor we op moesten, zei ze iedere keer: ‘Jongens, zit maar op mijn kap.’ Dat was het spelletje dat we speelden. Maar dan zei ze er ook iedere keer bij dat we niet moesten schrikken als ze weerwerk zou bieden. (lachje) Dat was zo plezant om te doen... Gerty nam dat ook nooit persoonlijk, want ze wist dat het voor het spel was.”

“Gerty samenvatten in een anekdote? Da’s moeilijk. Ik denk nu wel aan de spontane lachbuien die ze soms had bij ‘De Drie Wijzen’. Of dat we haar onderbraken, maar dat ze toch heel goed wist waar de draad van haar verhaal gebleven was. Onmiddellijk na onze grapjes kon ze dus weer inpikken. Ze was iemand die goed wist waar ze mee bezig was. Gerty was echt een hele fijne vrouw. Ze gaat gemist worden. Zeker weten.”

Grote beroepsernst

“Gerty en ik werkten samen voor het programma ‘Factor 3'. Dat was een zomerse talkshow op VTM, waarbij Jan Verheyen, Gerty en ik de presentatie verzorgden”, vertelt Jo De Poorter over z'n band met de presentatrice. “We hebben mekaar in die periode goed leren kennen, en het is ook daar dat onze vriendschap ontstaan is. Ik zal me Gerty altijd herinneren als een heel georganiseerd iemand. Ze legde zichzelf een ongelofelijke discipline op: ze was steeds op schema en kwam zelden te laat. Ze was een betrouwbaar iemand waar je op kon rekenen. Ze was de meest betrouwbare collega die je kon hebben. Als er een probleem was, dan sprong zij ook met plezier voor je in. Gerty was iemand met een grote beroepsernst. Voor haar was dat, zelfs in de nadagen van haar carrière, erg belangrijk. Ze leidde toen mensen op en hamerde erop dat ze volgens de regels van het vak moesten werken.”

“Gerty is voor mij iemand die zich een heel bijzondere positie had toegeëigend in het Vlaamse medialandschap", vervolgt De Poorter. “Gerty was een echte ster: ze straalde altijd, was immer opgewekt, had tonnen energie en had steeds belangstelling in anderen. Ze was iemand waar mensen naar opkeken omdat ze zo straf was qua communicatie en presentatie. En tegelijkertijd was ze ook iemand die heel dichtbij was. Ze voelde voor het publiek heel erg als iemand ‘van ons’. Vandaar dat ik er van overtuigd ben dat heel wat mensen, ook al kenden ze Gerty niet persoonlijk, verdrietig zijn dat ze er niet meer is.”

Volledig scherm Jo De Poorter met Gerty en Jan Verheyen ten tijde van 'Factor 3'.

“Ik heb Gerty afgelopen week een laatste keer gezien. Ze had een aantal mensen waar ze nog afscheid van wilde nemen. Ik was daar een van. Ik heb dus de kans gehad om persoonlijk afscheid te nemen van haar. Voor mij was dit een heel emotionele situatie: ik ben al mensen verloren, maar nog nooit op deze manier. Het afscheid van Gerty is een van de moeilijkste momenten uit mijn leven geweest. Ik ben naar een goede vriendin gegaan die wist wat haar te wachten stond, maar daar toch op een liefdevolle en niet-dramatische manier mee omging. Ons afscheid kwam bij mij hard aan. Het gekke is dat Gerty mij echt geholpen heeft om de situatie draaglijk te maken. We hebben gelachen en gehuild die dag. En ondanks alle coronaregels hebben we mekaar goed vastgepakt. Ik ben heel - en dit is waarschijnlijk niet het goede woord - blij dat ik die kans heb gekregen.”

Quote Ze is gisteren­avond gestorven en is geeneens 24 uur dood, maar dat is iets wat ik nu al mis: het feit dat ik haar niet meer kan spreken. Jo De Poorter

“Ik zal me Gerty herinneren als een warme vrouw, die je altijd kon opbellen als je met iets zat, iets nodig had of als je een oprechte, kritische en liefdevolle mening wilde”, besluit De Poorter. “Ze is gisterenavond gestorven en is geeneens 24 uur dood, maar dat is iets wat ik nu al mis: het feit dat ik haar niet meer kan spreken. De afgelopen dagen en weken hebben we gelukkig nog heel veel berichten gestuurd naar elkaar. Die heb ik allemaal bewaard. Ik denk dat ik daar nog vaak naar ga teruggrijpen om te lezen wat ze geschreven en gezegd heeft. Ze was zo’n lieve vriendin, echt waar. Door de voorbije periode heb ik dat des te beter beseft. De band die ik met haar had, was zo hecht. Ontstaan op het werk, maar dat ging zoveel dieper en hechter. We hebben zoveel mooie momenten beleefd, zijn samen op reis geweest, ... Ik had aanvankelijk nooit kunnen vermoeden dat we ooit zo’n vriendschap zouden ontwikkelen, maar dat is gebeurd. Ik ga haar ongelofelijk hard missen.”

Waardig afscheid

“Ik verlies één van mijn beste vriendinnen”, vult Frieda Van Wijck, met wie Gerty in 2006 ook deelnam aan ‘Beste Vrienden’ op de VRT, aan. “Ik was uiteraard al van maandag op de hoogte van haar overlijden, dat we hadden voelen aankomen.” Van Wijck heeft de tijd kunnen nemen om waardig afscheid te nemen. “We hebben elkaar de afgelopen weken nog verschillende keren gebeld, ik ben ook nog een paar keer tot bij haar geweest. Alles wat moest gezegd worden, is gezegd. Dat is een geruststelling, al blijft het tegelijkertijd natuurlijk een immens gemis. We hebben zo veel leuke dingen samen gedaan. We gingen samen op vakantie, op citytrip, trokken samen naar het toneel. Gerty was altijd haar vrolijke zelve en het was een plezier om bij haar te zijn. Ik verlies echt één van mijn beste kameraden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Frieda Van Wijck en Gerty Christoffels waren goeie vriendinnen. © Dieter Bacquaert

Ook VTM heeft gereageerd op het overlijden van Christoffels. Vanaf 1995 was ze meer dan 10 jaar lang één van de vaste gezichten van de zender. Ze presenteerde familieprogramma’s zoals ‘De Surprise Show’, ‘Trouw Met Mij’, ‘Wie Van De Drie?’ en haar talkshow ‘Gerty’. In 2017 was ze nog te zien in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ en recent ook in ‘Wat Een Jaar’, waarin ze aan de zijde van Jacques Vermeire terugkeerde naar het jaar 1969.

“Waar Gerty verscheen, werden mensen blij gemaakt of verrast”, vertelt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media. “Van bij hun huwelijksaanzoek in ‘Trouw Met Mij’ tot mensen verrassen in de ‘Surprise Show’ of niet zo lang geleden in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. Meer dan 10 jaar lang heeft Gerty de dag van heel wat Vlamingen gekleurd. We denken met veel warmte terug aan haar grote glimlach, haar unieke talent en de hartverwarmende programma’s die ze bij VTM heeft gemaakt.”