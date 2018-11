BV's racen voor Rode Neuzen Dag (zonder rode neuzen, want bpost staakt) TDS

00u00 0 Showbizz Ready, set, race! Gierende banden en de geur van benzine bij Extreme Kart in Herselt afgelopen weekend. Daar werd met veel enthousiasme een evenement voor het goede doel op poten gezet: een kartrace voor Rode Neuzen Dag van Qmusic en VTM.

Bekende racepiloten Bert Longin, Tom Boonen en Anthony Kumpen sloegen de handen in elkaar en organiseerden wedstrijden voor de aanwezige waaghalzen. Door deel te nemen kon iedereen die Rode Neuzen Dag een warm hart toedraagt, zijn steentje bijdragen. En daar kwamen ook verschillende BV's op af: onder meer Stan Van Samang, Dean, Wim Soutaer en Niels Albert lieten de snelheidsduivel in zich los. De inzet van de race? Een indrukwekkende prijzenpot, met tickets voor de NASCAR-finale, een ritje in een Porsche, of backstage tickets van de deelnemende BV's.

Opmerkelijke afwezige tijdens de race: de rode neuzen zelf. Die konden door de staking bij bpost niet tijdig worden geleverd. Maar dat kon de pret gelukkig niet bederven.