BV’s overspoeld door vulgaire berichten via sociale media: "Welke viezerik denkt dat dit werkt om een date te versieren?"

Showbizz

"Wij zouden eens een bad moeten pakken samen. Dan kunt ge mijne rug wassen." Ziehier de 'fanmail' die seksuologe Lotte Vanwezemael (27) via Instagram mocht ontvangen. Van dickpics tot oneerbare voorstellen: de lading vulgaire bagger die onze vrouwelijk BV's haast dagelijks over zich heen krijgen laat niets aan de verbeelding over. "Zelfs de meest normale kiekjes volstaan om een berg reacties te krijgen: leuk is anders."