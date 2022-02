BV's over homofobie: "Sommigen beweren dat homo zijn een ziekte is. Anno 2022 is dat nog steeds de harde realiteit”

Showbizz“Hoe stevig ik ook in mijn schoenen sta, ik zou ineenkrimpen.” Een nieuwe, harde verhaallijn in ‘Thuis’, waarin gaybashers het gemunt hebben op Niels (Wannes Lacroix) en Joren (Mathieu Carpentier), maakt heel wat gevoelens los bij enkele homoseksuele BV’s. Ze vertellen of ze zelf al met agressie te maken kregen en of de verhaallijn in ‘Thuis’ een verschil kan maken. “Dit brengt het probleem tot in de huiskamers.”