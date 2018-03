BV's laten zich niet afschrikken door sneeuw voor première musical 'Magdalena' TDS

02 maart 2018

21u53

Bron: Dieter Bacquaert 0 Showbizz Vanavond ging ‘Magdalena’ in première, een musical die je meeneemt naar het Ierland van de twintigste eeuw. O ndanks temperaturen onder het vriespunt en sneeuwvlokjes die van geen ophouden weten, trotseerden deze bekende gezichten toch de sneeuw om er bij te kunnen zijn.

In de musical volgen we het verhaal van drie meisjes die door hun ouders naar zo'n Magdalena-wasserij worden gestuurd. Rose, Sarah en Emma worden om drie verschillende redenen ondergebracht bij de Zusters van Liefdadigheid. Wat volgt is een schets van hoe het leven in zo'n wasserij was, en dat beeld is niet bepaald rooskleurig.