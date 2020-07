BV’s klappen uit de biecht bij Seksuolotte: “Door kinderen in huis zijn vluggertjes de norm geworden”

Showbizz

Lotte Vanwezemael (27), ook bekend als Seksuolotte, zorgt voor een extra zwoele zomer. Op MNM presenteert ze ‘Summer Love’ én er is ‘Lotte Gaat Diep’. In deze podcast voelt ze BV’s aan de tand over liefde, seks, relaties en vriendschap. Wij verzamelden de meest spraakmakende onthullingen van onder meer Laura Tesoro, Gers Pardoel en Christophe uit ‘Blind Getrouwd’. “Voor mij mag mijn lief ver gaan, omdat ik iemand ben die onderscheid maakt tussen lust en liefde. Iemand binnendraaien op de Gentse Feesten…?”