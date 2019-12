Exclusief voor abonnees BV’s kijken terug op hun ‘Kamp Waes’ in het leger



10 december 2019

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Den troep... Jarenlang was er voor jonge, mannelijke Vlamingen (bijna) geen ontkomen aan. Dat de opleiding voor de Special Forces extra zwaar is, kon u zondag al zien tijdens de eerste aflevering van ‘Kamp Waes’. Het programma doet heel wat gewezen dienstplichtigen terugdenken aan hun legertijd. Ook BV’s houden warme en minder warme herinneringen over aan hun legertijd. Of ze vonden een creatieve manier om eraan te ontsnappen. Ze vertellen er deze week alles over in het blad Dag Allemaal.

De laatste dienstplichtige in ons land zwaaide meer dan vijfentwintig jaar geleden al af. In 1993 om precies te zijn. In 1992 ontsnapte ook Tom Waes (51) er niet aan. Misschien maar best, want zo wint z’n rol in zijn nieuwe Eén-reeks ‘Kamp Waes’ toch aan geloofwaardigheid. Al laat hij er geen twijfel over bestaan, dat jaar onder de wapens, het lag Tom niet helemaal.

“Die opleiding, dat ging nog”, zegt hij. “Sporten, trainen, afzien, putjes graven, uw geweer leegschieten, dat was wel m’n ding. Maar daarna kwam ik in de kazerne van Mortsel terecht, in Fort Vier. Maar ’t was op dat moment net oorlog in Kosovo, en we werden ingezet als een soort van logistieke ondersteuning. Voor een milicien als ik was het daar redelijk saai, eerlijk gezegd. We moesten er vooral de wacht houden, omdat er wel wat gevoelig materiaal lag dat richting Kosovo ging.” Te weinig actie dus voor Tom. ‘Ik herinner me nog dat ik samen met vier, vijf andere miliciens uit pure verveling aan onze overste zijn gaan vragen of we de kazerne niet mochten schilderen. En dat mocht. (lacht) En dat was dan zo’n beetje mijn legerdienst. Het maakte dat lange jaar toch iets draaglijker.”

