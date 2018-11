BV's keuren Moschino-collectie van H&M IDR

07 november 2018

00u00 0 Showbizz Het grote publiek kan pas morgen gaan shoppen, maar gisteravond mocht bekend Vlaanderen al de nieuwe 'H&M x Moschino'-collectie komen keuren.

En of de blingblingcollectie van ontwerper Jeremy Scott in de smaak viel: onder anderen Tanja Dexters, Ian Thomas, Lesley-Ann Poppe en Jani Kazaltzis snuisterden graag door de rekken in het hippe Antwerpse Meatpack.