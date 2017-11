BV's griezelen en lachen op première 'Rocky Horror Show' Redactie

’s Werelds bekendste rock ’n roll musical de ‘Rocky Horror Show’ is na 15 jaar eindelijk terug in Vlaanderen. Met Halloween had regisseur Stany Crets de perfecte premièredatum gekozen.

'Rocky Horror' is wereldwijd uitgegroeid tot een ware cult en heeft een lange traditie van gestoorde interactie met zijn publiek opgebouwd. Roepen, dansen en met dingen gooien wordt niet alleen toegelaten, maar zelfs aangemoedigd tijdens deze voorstelling.

Bekend Vlaanderen genoot met volle teugen van de knotsgekke voorstelling. Achteraf ging het feestje tot in de vroege uurtjes door in 'De Shop' in Antwerpen.

