BV's getuigen over hun vechtscheiding: "Mijn twee oudste kinderen zie ik nooit meer"

04 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Zanger en acteur Ernst Löw (53) heeft een roman geschreven met vechtscheidingen als centraal thema. De roman is gebaseerd op de vele soms ronduit waanzinnige getuigenissen die hij en z’n vriendin Deborah Ostrega (45) verzamelden tijdens hun huiskamerconcerten. In ‘Advocaten liegen niet’ doet Ernst ook een opmerkelijk voorstel om scheidende koppels te helpen. Maar daar is niet iedereen voor te vinden, zo blijkt in Dag Allemaal.

"Niets is erger dan twee ouders die elkaar het leven zuur maken omdat ze toevallig niet meer van elkaar houden", meent acteur, singer-songwriter en schrijver Ernst Löw, bekend van ‘Thuis’ en andere tv-series én van z’n relatie met Deborah Ostrega. Ter herinnering: Ernst Löw kwam begin 2014 zelf in opspraak nadat hij de ex-man van Deborah Ostrega, Carlo Didden, had aangevallen in het restaurant van Carlo’s vriendin Patricia. "Hij kwam hier binnengestormd als een wildeman die op het punt stond om me te vermoorden", zei Carlo daar vier jaar geleden over. Ernst zelf deed het hele incident af met: ‘Ach, ik gaf hem een tikje met de vlakke hand’. Wat er ook van zij, het is diezelfde Ernst Löw die zich nu opwerpt als grote voorvechter voor een bemiddelaar bij vechtscheidingen. "Ik vind dat er een wet zou moeten komen die bemiddeling verplicht. Ik hoop dat er een wetsvoorstel in die richting komt. En ik hoop dat minister van Justitie Koen Geens mijn roman over het Belgische rechtssysteem gaat lezen", vertelt hij.

Véronique De Kock : "Onzin, zo'n verplichte bemiddelaar"

