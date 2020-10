BV’s getuigen over hun littekens: “Zonder die operatie was ik er niet meer”

Voor wie het als kind meemaakt, is het wellicht een schrale troost, maar een litteken staat een succesvolle carrière later, bijvoorbeeld in de media, en populariteit niet in de weg. Vraag het maar aan Sieg De Doncker, die bij vele vrouwen hoog scoort in hun hottie-lijstje. “Een van mijn twee oudere broers kreeg voor zijn communie een pijl en boog”, vertelde Sieg eerder. “Die hielden ze tegen mijn hoofd om eens uit te testen. Gevolg: een serieuze kap. En ik maar wenen. Jarenlang heb ik met een snee in mijn hoofd rondgelopen. Maar ik schaam me niet en ik neem mijn broers ook niets kwalijk.” Ook acteur Bill Barberis heeft een zichtbare kras boven zijn bovenlip. “We hadden als kind een redelijk oude en zieke kat met een asielverleden in huis gehaald”, zei hij daarover. “En eigenlijk wilde dat beest het liefst van al met rust gelaten worden. Ik herinner me vaag dat ik als vierjarige een harige worst zag en daaraan trok. Het was de staart van de poes, en de reactie bleef niet uit.”