Exclusief voor abonnees BV’s getuigen hoe valse advertenties hun naam misbruikten: “Zelfs Nathalie Meskens vroeg of die producten écht werkten” Redactie

10 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Mensen zullen wel doorhebben dat dit fake is, dacht ik. Tot de berichten van vrienden en familie begonnen binnen te stromen”, zegt An Lemmens (38). Zij is één van de BV’s wier naam en foto werden misbruikt in online nepadvertenties. An en haar lotgenoten Evi Hanssen (40) en ­Natalia (40) getuigen woensdag in ‘Telefacts’ op VTM hoe deze fraude hun leven overhoop haalde.

De daders komen doorgaans uit Oost-Europese landen als Slowakije, zo blijkt uit een onderzoek van ‘Telefacts’ (deze week te zien op VTM). Op het wereldwijde web blijven ze echter anoniem. Ruim twee jaar geleden ontdekten de oplichters ook ons land. Wielrenner Eddy Planc-kaert en tv-presentatrice Evi Hanssen waren bij de eerste slachtoffers.

Sindsdien volgden vele anderen, recent nog ondernemer Marc Coucke en komiek Philippe Geubels. Fraudeurs misbruiken hun naam om argeloze internetgebruikers geld af te troggelen, door onder meer op Facebook advertenties te plaatsen voor pakweg schoonheidsproducten. De advertenties ogen écht, met mooie foto’s van de BV’s die het product zogezegd gebruiken en met verwijzingen naar nieuwsuitzendingen op tv. De betrokken vedetten wordt evenwel nooit om toestemming gevraagd.

Wie zich door de goede naam van de BV laat verleiden, komt bedrogen uit. Van Retinol Boost kon zogezegd een gratis staal worden besteld, maar wie kredietkaartgegevens achterliet, merkte al snel dat er 300 euro van de rekening verdween. De producten bestaan overigens wel degelijk en worden ook toegestuurd, maar het is twijfelachtig of ze ook echt werken.

“Oei, job kwijt?”

“Ik was op weekend en pakte net mijn koffers uit toen ik een bericht kreeg van mijn zus”, doet An Lemmens haar verhaal. “Of het waar was dat VTM mij had ontslagen als presentatrice van ‘The Voice’? Euh, néé! Dat wilden die oplichters de mensen dus doen geloven. Ik had zogezegd gekozen voor hun schoonheidsproducten. Omdat ik de make-up van VTM afzwoer, was ik ontslagen en daarom was ik zogezegd in tranen. Het zat geraffineerd in elkaar, hoor. ‘Wil je er ook eeuwig jong uitzien? Bestel dan onze producten!’ zo klonk het. En wie wil er niet jong uitzien?” In eerste instantie moest An vooral haar omgeving geruststellen. “Mijn moeder was natuurlijk ongerust. ‘Oei, ben je je job kwijt?’ En de telefoon van m’n zus stond roodgloeiend.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis