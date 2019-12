BV's feliciteren Matteo en Loredana met geboorte Giulia: "Daar is dat kerstcadeautje!” SDE

24 december 2019

16u35

Bron: Instagram 0 Showbizz Gisteren stuurde Matteo Simoni heuglijk nieuws de wereld in: hij was voor het eerst vader geworden, van dochtertje Giulia. Bekend Vlaanderen reageert verheugd op de aankondiging.

Met een foto op Instagram en de woorden “Welkom lieve Giulia Simoni”, maakte Matteo Simoni gisteren bekend dat hij en zijn Loredana voor het eerst ouders geworden zijn. Al snel begon het felicitaties te regenen van collega-BV’s.

Zo liet Ruth Beeckmans weten: “We zijn allemaal zo blij dat jullie meisje er is, en gaan haar helemaal overladen met alleen maar liefde.” Ruth beviel zelf in oktober van een meisje dat de naam Cobey-Mae kreeg, en koos Matteo uit als peter. En ook ‘Callboys’-collega Rik Verheye heeft zich al een bijzondere rol aangemeten: “Nonkel Rikkie is trots”, klinkt het. “Heel trots!”

De kersverse ouders krijgen daarnaast ook heel wat goede raad van andere bekende mama’s en papa’s. “Welcome to the other side”, schrijft radiopresentator Maarten Vancoillie. En Roel Vanderstukken en Clara Cleymans wensen Matteo en Loredana een “dikke roze wolk”. Tiany Kirilove weet dan weer dat de twee geluk hebben: “Meisjes zijn gewoon het beste”, klinkt het lachend. En Thomas Vanderveken concludeert: “Dat wordt genieten.”

Heel wat BV’s tonen zich trouwens ook fan van Giulia’s naam. Zo lieten zowel Nele Somers, Astrid Coppens als Sandra Bekkari al weten dat ze het een prachtige naam vinden, en ook Marleen Merckx is onder de indruk. “Waauw Matteo!”, schrijft ze. “Geniet van jullie Giulia! En zo een schone naam ...”

Maar eigenlijk vat niemand het beter samen dan Cath Luyten, die concludeert: “Daar is dat kerstcadeautje!”