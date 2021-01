BV’s die ook na hun 40ste mama werden steunen Cath Luyten: "Geen moment schrik gehad, ik ben zelfs nog onder water bevallen"

Sommigen vinden het moedig. Anderen morren dat de leeftijd om nog mama te worden na je 40ste overschreden is. Euforisch zijn ze lang niet allemaal, de reacties die op sociale media volgden nadat Cath Luyten op haar 43ste aankondigde dat ze voor de tweede keer in verwachting is. Er is een verhoogde kans op complicaties bij zowel mama als baby, zeggen gynaecologen dan ook al jaren. "Voor de mama is er bijvoorbeeld een hoger risico op zwangerschapsdiabetes en een verhoogde bloeddruk, en het herstel na de zwangerschap verloopt ook iets moeizamer", zegt dokter in de hoogrisicoverloskunde Ellen Roets (UZ Gent). "En hoe ouder de mama bij de zwangerschap, hoe hoger de kans ook op cognitieve afwijkingen bij de baby."