BV's delen mysterieuze boodschap op sociale media

20 januari 2020

17u14

Bron: Instagram 6 Showbizz BV’s als Matteo Simoni en Lize Feryn delen op hun Instagram Stories een mysterieus beeld. Wie of wat achter de boodschap zit, is nog niet geweten.

“We zijn niet gekomen om de show te stelen, we gaan het gewoon beter maken." Die mysterieuze boodschap delen verschillende BV’s op hun Instagram Stories, vergezeld van een logo van kleurrijke vierkanten. Onder meer Aster Nzeyimana, Lize Feryn, Kürt Rogiers, Matteo Simoni, Jelle Cleymans en Fabrizio Tzinaridis deelden het beeld, zonder extra uitleg. Wie of wat er achter de boodschap zit, is dus nog niet helemaal duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.