BV MET CONGÉ. Virginie Claes maakt tussen het werken door tijd vrij voor haar gezin: “Quality time is belangrijk”

Iedereen moet creatief zijn in deze vijfde 'coronavakantie'. Ook de BV's en hun kinderen. Deze week mogen we even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag toont ex-Miss België Virginie Claes (38) hoe ze deze krokusvakantie met haar twee kinderen Louis (8) en Claire (4) vult. "Ik vind het belangrijk om toch elke dag iets samen te doen met de kinderen."

“Wij zijn echte zeemensen. Wij gaan veel liever naar Oostende of Knokke dan naar de Ardennen. Vorige week toen het zo koud was, zijn we zelf naar ‘Het Zwin’ geweest. Anderen gingen de sneeuw opzoeken in het zuiden van ons land en wij aan het water.” (lacht)

Volledig scherm Virginie Claes en Claire op het strand © RV

“Noteer het maar goed: ik ben echt géén keukenprinses. (lacht) Laat me vanalles maken met de kinderen, dat is helemaal geen probleem, maar voor volwassenen koken? Neen dankje. Vraag maar rond, ik ben echt onhandig geboren. Claire heeft een grote allergie wat betreft voeding dus we moeten altijd goed opletten met wat we klaarmaken. Maar cupcakes maken en versieren kunnen we als de beste! Ik heb ook onlangs de kant-en-klare pannenkoeken van Roger van Damme ontdekt. Lekker én makkelijk. We zijn fan!”

Volledig scherm Virginie Claes bakt pannenkoeken met de kids © RV

“Ik heb deze vakantie veel moeten werken, maar ik vind het wel belangrijk om élke dag iets met de kinderen samen te doen. Quality time is heel belangrijk, ook al zit die dag dan propvol. Dat hoeft niet altijd super speciaal te zijn. Eens gaan wandelen of naar de speeltuin vinden ze al heel leuk. Wij wonen ook in een heel gezellige en kindvriendelijke wijk, dezelfde trouwens waar ik ben opgegroeid. Iedereen kent er iedereen en in deze coronatijden is dat heel fijn, want je komt buiten altijd wel iemand tegen die je kent. Ook de kinderen hebben altijd iemand om mee te spelen op het pleintje.”

“Claire vindt het heel leuk om haar te verkleden. Deze vakantie zou normaal haar eerste skivakantie worden, maar helaas... Op naar volgend jaar zeker? Maar we mogen zeker niet klagen met de kinderen, ze zijn super braaf. Ik ben ook blij dat ze nog zo klein zijn, want ze beseffen niet goed wat er aan het gebeuren is. Louis heeft deze week een wetenschaps- en technologie kamp gedaan, dat is helemaal zijn ding. En Claire heeft een tenniskampje gevolgd.”

Volledig scherm Virginie Claes' dochtertje Claire © RV

“Als we een uitstapje maken, zoals naar de speeltuin, dan zorg ik ook altijd voor iets lekkers. Dat maakt het allemaal nét iets gezelliger. Mijn man Bernard heeft het op dit moment heel druk. De immowereld heeft een tijdje stil gelegen, maar het was gelukkig niet zo dramatisch als de eventsector. Ik hoop dat alles terug normaal wordt binnenkort, want het doet pijn om te zien hoeveel mensen hiervan afzien. Maar we moeten positief blijven en dat zijn we ook. Want als er wel één iets goed is aan deze crisis is dat wij als koppel nog dichter naar elkaar zijn toegegroeid.”

Volledig scherm Virginie Claes met haar kinderen Louis en Claire © RV

“Louis is helemaal in de ban van het rollerskaten op dit moment. Er zijn hier in Hasselt ook veel rollerskatekampjes, dus vonden we het deze vakantie de ideale gelegenheid om hem dat al een beetje te leren.”

Volledig scherm Louis en Claire © RV

Vakantietip

“Binnenkort is het weer het seizoen van de lavendel en dan heb ik maar één tip: ga naar de lavendel tuinen in Hasselt. Alhoewel ik van daar ben, heb ik het nog maar onlangs ontdekt tijdens het joggen. Je kan er heel mooie wandelingen maken met de kinderen, met z’n tweetjes of alleen. Echt rustgevend en wondermooi om naar te kijken.” Meer info vind je hier.

Volledig scherm De lavendel tuinen in Hasselt © RV

