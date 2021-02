BV MET CONGÉ. Lesley-Ann Poppe heeft geen vakantiegevoel: “Met een baby kan je nu al helemaal niets doen”

ShowbizzIedereen moet creatief zijn in deze vijfde ‘coronavakantie’. Ook de BV’s en hun kinderen. Deze week mogen we even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag toont Lesley-Ann Poppe (41) hoe ze deze krokusvakantie vult. “Ik ga blij zijn als Gabriël (4) morgen terug naar school kan gaan.”

“Benjamin (12) is deze krokusvakantie bij z’n papa. Zijn verhalen zal ik morgen horen als ik hem terug zie. Maar we hebben meer dan ons handen vol met Gabriël (4) en Lily Jane (2 maanden). Voor Gabriël wordt het tijd dat de school morgen opnieuw begint. Er zit veel energie in dat manneke. (lacht) De afgelopen dagen hebben we eindelijk voor de eerste keer buiten kunnen zitten en eten. Dat deed enorm veel deugd.”

Volledig scherm Gabriël © RV

“In november zijn we naar hier verhuisd. We wonen midden in het centrum van Antwerpen, juist naast de Meir. Ik probeer om vaak te bewegen, mijn zwangerschapkilo’s zijn er ook bijna allemaal af. Gelukkig hebben we een stadstuintje zodat de kindjes altijd kunnen buiten spelen. Ik heb van deze twee lockdowns vooral geleerd wat belangrijk is voor ons: liefde, ruimte en iets om mee bezig te zijn. Gelukkig hebben we onze webshop waar Kevin en ik onze bezigheid mee hebben en die ruimte mag je echt letterlijk nemen. Ik zou gek komen om nu opgesloten te zitten en dat de kinderen niet buiten kunnen spelen.”

“Lily-Jane is nu bijna drie maanden.Jammergenoeg hebben we deze vakantie niet veel kunnen doen, want met een baby ben je heel beperkt nu. Je kan haar nergens verschonen of een flesje opwarmen. Dus een vakantiegevoel hebben we niet echt gehad. Op naar de volgende zeker?”

Volledig scherm Kevin en Lily Jane © RV

“Gabriel weet heel goed wat hij wel en vooral wat hij niet wil eten. (lacht) Maar hij helpt me heel graag mee als ik aan het koken ben. Kevin en ik hadden heel veel werk met de voorbereidingen op het werk, maar gelukkig heeft onze au pair enkele uitstapjes met Gabriël gedaan. Zo zijn ze onder andere eens naar de dierentuin geweest. Hij merkt nog niets van wat er nu aan het gebeuren is, gelukkig maar.”

“Het is bijna zover, op 1 maart mag onze clinic en academie opnieuw open gaan. Enkele lessen zijn al twee weken geleden opnieuw kunnen starten, waar ik zo dankbaar voor was. Het was een enorm gepuzzel om iedereen van een nieuwe datum te voorzien, maar het is gelukt. Oef! Deze ochtend ben ik alles nog eens gaan checken tijdens een les die bezig was.”

Volledig scherm Lesley-Ann Poppe © RV

Vakantietip

“Als het weer het toelaat, gaan we vaak wandelen aan de Kaaien in Antwerpen. Je hebt er de gezellige drukte van de stad, maar ook de Scheldelucht die je toch een beetje een zee-gevoel geeft. In niet corona-tijden combineren we ook vaak zo’n wandeling met een etentje in een van de restaurantjes aan t’ Zuid.”

