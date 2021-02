BV MET CONGÉ. Katja Retsin en Jan Schepens waaien met hun gezin uit aan zee: “Hier moeten we eens niets doen”

ShowbizzIedereen moet creatief zijn in deze vijfde ‘coronavakantie’. Ook de BV’s en hun kinderen. Deze week mogen we elke dag even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag tonen Katja Retsin (48) en Jan Schepens (50) hoe ze deze krokusvakantie met hun drie kinderen vullen. “Het mag nu allemaal wat losser deze vakantie.”

Katja: “Als we tijdens de vakantie in eigen land blijven, trekken we altijd naar Oostende. Nu zijn we hier ook enkele dagen. Oostende is niet zo ver van waar wij wonen en vroeger kwam ik hier al met mijn ouders. Het is dus al een heel oude traditie. Het leuke is dat je er echt heel wat kunt doen, zelfs in corona-tijden. Wandelen, fietsen, op het strand ravotten, een gocart huren, winkelen én er is hier heel veel cultuur te bezichtigen of te beleven. Jan doet dan weer niets liever dan met Matisse (7) voetballen op het strand.”

Lees verder onder de video

Vleugels uitslaan

Katja: “Uiteraard kijken Jan en ik er naar uit om nog eens met ons tweetjes op restaurant te gaan of naar de cinema, maar we genieten evenveel van de momenten met onze bubbel van vijf. Of zes nu we onze hond Chico er even moeten bijtellen. (lacht) Het is een andere manier van leven, maar we moeten er nu eenmaal door. We merken wel dat het voor de kinderen lang begint te duren. Manou wordt dit jaar 16, een leeftijd waarop ze al eens haar vleugels moet kunnen uitslaan. Afspreken met vrienden, een eerste fuif. Gelukkig zijn ze alle drie heel flink en beseffen ze goed de gevaren van het virus. Al heeft Milla (12) het ook wat lastig nu ze niet meer bij mijn ouders kan gaan logeren. Ze wonen vlak naast ons. We zien hen wel nog, maar op veilige afstand én met mondmasker. Matisse (7) vindt het dan weer vreemd dat hij nu slechts één hobby mag beoefenen. Alle drie de kinderen hebben ervoor gekozen om hun theater- en musical lessen te blijven doen. Ze zijn allemaal een stuk aan het voorbereiden en hopen natuurlijk dat ze het eindelijk eens ‘live’ voor ons kunnen spelen binnenkort.”

Frietjes van de frituur

Katja: “Ons vast ritueel op zondagavond? Frietjes eten van de frituur en dan samen televisie kijken. Sinds corona, houden we elke zondag een filmavond. Dan kiezen we een film of serie van Netflix of Disney+. Momenteel zijn we in de ban van de serie ‘WandaVision’. Gelukkig zien we allemaal graag fantasy.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Frietjes tijd ten huize Retsin-Schepens © Katja Retsin

Katja: “Gezelschapsspelletjes spelen is één van onze favoriete bezigheden als we samen zijn. Als ik maar win.” (lacht)

Lees verder onder de video

Katja: “We verplichten de kinderen ook niet om altijd alles mee te doen. Ik vind dat het moet kunnen dat iedereen eens zijn momentje alleen heeft. Tijdens het schooljaar hebben ze al zo veel hobby’s om te doen. Hier aan zee moeten we eens niets doen dus het mag ook allemaal wat losser deze vakantie. Voor ons zijn deze momenten echt ‘family time’.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Katja Retsin aan zee met Milla, Matisse en hondje Chico. © Katja Retsin

TikTok

Katja: “Wat we nu ook heel vaak doen, zijn TikTok filmpjes maken. Zo maakten we er eentje in volledige Jane Fonda stijl. Echt hilarisch! (lacht) Voor de lockdown hadden we daar allemaal geen tijd voor, dus er zijn wel enkele voordelen aan deze pandemie. Voordien waren we sowieso al een heel hecht gezin, maar ik merk wel dat we nu nog meer communiceren met elkaar.”

Lees verder onder de video

Vakantietip: ‘The Crystal Ship’ in Oostende

Katja: “Wij wandelen en fietsen regelmatig in Oostende langs de werken van ‘The Crystal Ship’. En nu in deze coronatijden, hebben ze ook een avondversie gemaakt met allemaal verlichtte werken. Super mooi!”

Info: The Crystal Ship is het grootste festival in Europa rond kunst in de openbare ruimte. Wereldbekende artiesten, zowel nationale als internationale kunstenaars, creëerden intussen meer dan 50 gigantische muurschilderingen en fantastische kunstinterventies in Oostende. Deze werken vormen samen een artistiek parcours in de stad. Ontdek alle werken met een handige kunstroute, die je te voet of met de fiets kunt volgen. De fietsroute brengt je langs alle kunstwerken, terwijl de wandelroute zich concentreert op het centrum en de Oosteroever. Meer info op: The Crystal Ship.

Volledig scherm The Crystal Ship Oostende © Benny Proot

Lees ook