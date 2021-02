BV MET CONGÉ. Ben Roelants duikt deze vakantie de natuur in samen met zijn kinderen en hun ‘adoptiehond’

ShowbizzIedereen moet creatief zijn in deze vijfde ‘coronavakantie’. Ook de BV’s en hun kinderen. Deze week mogen we elke dag even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag toont presentator Ben Roelants hoe hij deze krokusvakantie met zijn twee kinderen Estelle (11) en Otis-Jack (9) vult. “We gaan nu vaak wandelen met onze ‘adoptiehond’ Joske.”

“Aangezien ik een allergie heb voor honden en katten, kan ik geen huisdieren houden. En toch kan ik het niet laten. Toen een vriend van me liet weten dat er iemand uit de buurt op zoek was naar iemand om met haar hond te gaan wandelen, leerde ik Joske kennen, een Aussie van 8 maanden, zo werd me verteld. Ondertussen proberen we met z’n allen om de 2 dagen met haar te gaan wandelen. En als het weer mee zit, zijn we de koning te rijk! Voor mijn vriendin Heidi en mezelf voelt dit niet echt als een vakantie. We hebben allebei lang stil gelegen en voelen nu overal dat we er volledig kunnen in vliegen. Dus het is een workation voor ons!”

Volledig scherm Ben Roelants en hond Joske © Ben Roelants

Sneeuwpret

“We zijn uiteraard gaan sleeën in de buurt. Dankzij het dikke pak sneeuw van de afgelopen dagen moesten we niet ver. Een helling op het speeldomein ‘Wijland’ in Puurs Sint-Amands volstond voor de kinderen.”

Wandelmeetings

“Meetings zijn nog steeds digitaal dus zijn Zoom, Teams en Google Meet helemaal ingeburgerd. Maar het gemis naar een echte meeting groeit. Daarom organiseer ik sinds kort wandelbrainstorms met collega’s. Die blijken bijzonder effectief en plezant. Het is heerlijk om al wandelend aan nieuwe projecten te werken voor ‘Evenaar TV’. Hier ben ik op wandel met collega Thomas.”

Volledig scherm Ben Roelants en collega Thomas © Ben Roelants

Skaten

“Wanneer je ons niet thuis vindt, gaan we graag naar een aantal skateparken in de buurt. Zelf ben ik mijn kunstjes wat verleerd (de skateboards zijn wat te klein geworden), maar gelukkig kan ik de kunsten van dochter Estelle en zoon Otis-Jack nog wat aanscherpen!”

“Door corona moest zoon Otis-Jack een keuze maken: ofwel breakdance of voetbal. Het werd voetbal. Hij hoopt heel hard dat de competitie opnieuw mag aanvatten. Dochter Estelle woont nu vooral digitaal haar ballet- en hiphop-lessen bij. Al bij al vinden ze het best, die crisis. Gelukkig is ons gezin van besmettingen gespaard gebleven. Ze hopen natuurlijk wel dat alles opnieuw normaal wordt, zodat we opnieuw kunnen reizen!”

Volledig scherm Estelle Roelants © Ben Roelants

Smakelijk! Of toch niet?

“Hier een eerste try out om een typische Texas Brisket klaar te maken op de Kamado-bbq. De Brisket is de heilige graal onder de bbq-gerechten bij de puristen. Je laat een rundsschouder gedurende 6 uur langzaam garen aan lage temperatuur. Slow cooking… ik kan je zeggen: hij is grandioos mislukt. Het was een droge lap vlees. Duidelijk nog wat oefening nodig!”

“Net zoals zovelen heb ik me de afgelopen maanden toegelegd op sporten in de buitenlucht. Door de dooi van de sneeuw is dat uiteraard wat spannender geworden dan normaal. Gelukkig stap ik letterlijk het groen in wanneer ik de deur uit ga, dus samen met joggingbuddy Filip trekken we vaak op ontdekking.”

Vakantietip: Parc De Furfooz

“Ik geef toe, het is niet erg groot, maar je kan er wel imposante foto’s maken. Blikvanger is ongetwijfeld de grot van waaruit je een geweldig zicht hebt. De wandeling is kidsproof, na 4 km bereik je al het einde. Met haar 50 hectare is het ook niet de grootste, het is dichtbij de vallei van de Lesse en in Dinant kan je de kinderen wel een halve dag bezighouden!”

Volledig scherm Parc De Furfooz © Toerisme Wallonië

