BV-advocaat Omar Souidi wordt nu ook BV-manager: “Met Nora Gharib kunnen we Hollywood veroveren”

Hij verdedigde voetballer Radja Nainggolan nadat hij dronken door het centrum van Antwerpen scheurde en stond Tanja Dexters bij tijdens haar talrijke akkefietjes met het gerecht. Dat advocaat Omar Souidi vertrouwd is met het BV-wereldje is een understatement. Al leverde hem dat ook kritiek op. Zo klonk het eerder bij een anonieme collega dat Souidi vooral in aandacht geïnteresseerd is en daarom zoveel mogelijk tijd wil doorbrengen met bekende koppen. De start van een eigen talentenbureau lijkt die criticasters alleen maar extra munitie te geven. “Dit ligt nochtans volledig in het verlengde van wat ik doe op professioneel vlak”, legt de advocaat uit. “’Souidi & Souidi’, het kantoor dat ik met m’n broer Mounir run, is al bijna vijftien jaar gespecialiseerd in mediarecht. Het gebeurt heel vaak dat acteurs, presentatoren en artiesten ons advies inwinnen vooraleer ze bijvoorbeeld een contract tekenen bij een tv-zender of productiehuis. Hen ondersteunen als manager is dan ook een logische, volgende stap.”