BV 24/7. Zita Wauters beleeft een romantische vakantie, Lize Feryn heeft minder geluk

Film Aantal Hollywood­films geregis­seerd door vrouwen gedaald in 2021

Vrouwelijke regisseurs in Hollywood zijn nog steeds in de minderheid en dat aantal is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Amerikaanse San Diego State University. In 2020 was zo’n 18 procent van de 250 beste Hollywoodfilms geregisseerd door een vrouw, terwijl in 2021 dit al maar 17 procent was.

5 januari