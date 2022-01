BV 24/7. Viktor Verhulst heeft duidelijk grote honger en Eva De Roo moet even bijtanken

Showbizz Bouba Kalala van ‘De Mol’ krijgt te maken met discrimina­tie op de Vlaamse huurmarkt

Bouba Kalala (24) kent u misschien nog wel van de uitspraak “het leven is geen ponykamp” tijdens zijn deelname aan ‘De Mol’ in 2017. Momenteel is hij op zoek naar een nieuw appartement, maar die zoektocht verloopt heel wat minder vlot dan verwacht. Naar eigen zeggen is Kalala slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt door zijn naam. Hij stuurde verschillende mails in zijn eigen naam, telkens zonder antwoord. Toen hij hetzelfde probeerde met een Vlaamse naam, kreeg hij wél een reactie. “Ik ga mijn zoektocht naar een appartement in Antwerpen niet voortzetten onder een Vlaams klinkende naam, want ik ben niet het probleem.”

26 januari