BV 24/7. Tom De Cock haalt de visagist in zichzelf naar boven en van wie is deze speciale tattoo?

FILM Sean Penn in Kiev voor documentai­re over Russische invasie: “Hij toont de moed die westerse politici missen”

Sean Penn (61) zit momenteel in Oekraïne om een documentaire te filmen over de Russische invasie. De Amerikaanse acteur en regisseur werd donderdag gezien in de hoofdstad Kiev. Het kabinet van de Oekraïense president schreef donderdag in een Facebook-bericht dat Penn persconferenties bijwoonde, vicepremier Iryna Vereshchuk ontmoette en met journalisten en militair personeel sprak over de Russische invasie.

8:20