BV 24/7. The Starlings vieren vijf jaar liefde en Pat Krimson poseert met zijn dochter Troy

Showbits Frank Verstrae­ten organi­seert opnieuw Zillion-par­ty in Flanders Expo: "Hard gesleuteld aan werking, het zal niet nog eens mislopen"

De organisatoren van ‘I love the 90’s’ hebben Frank Verstraeten, aka DJ Fou uit z’n Zillionperiode, kunnen strikken voor hun event volgende weekend in de Trixxo Arena in Hasselt. Dat is is heel bijzonder, want DJ Fou draait normaal alleen op z’n eigen party’s. Zet dat de deur open naar meer gastoptredens? “Nee ik heb daar geen tijd voor eigenlijk. Ook niet als Tomorrowland mij zou vragen”, vertelt hij aan Jarne die hem exclusief mag volgen tijdens z’n voorbereiding op z’n set. Bekijk het in een nieuwe Showbits.