BV 24/7. Sven Ornelis zijn boom gaat tegen de grond en Evi Hanssen trotseert de kou

Showbizz Management haalt profiel Lil Kleine van website, rechtbank behandelt maandag beroep tegen vrijlating

Het profiel van Lil Kleine is niet meer te vinden op de website van zijn management Namam. Daarmee lijkt het een signaal te geven dat de samenwerking met de rapper voorbij is. Een woordvoerder laat echter weten ‘nog geen antwoorden’ te kunnen geven. Ook Sony zette de samenwerking al stop, maar het is niet duidelijk of dat het om een definitieve beslissing gaat. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam buigt zich maandag over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de vrijlating van Lil Kleine.

22 februari