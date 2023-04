BV 24/7. Stephanie Planckaert viert de verjaardag van Christopher en Astrid Coppens speelt met Billie-Ray in de speeltuin

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels betuigt zijn liefde aan Lynn Van den Broeck: “Ze is veel, maar nooit teveel. Ze is vrolijk en positief wanneer alles donker lijkt. Ze geeft gas, duwt me naar boven en kijkt altijd twee keer om, zodat ze zeker weet dat ik mee aan boord ben van de belachelijk snelle ratrace waarin we ons soms bevinden met zijn allen. Ze heelt open wonden met haar guitige glimlach en s’avonds zegt ze dat ze me graag ziet. Als het even moeilijk gaat, heb je elkaar en dan is dat alles. Alles en meer.”