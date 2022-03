BV 24/7. Starlings genieten van vakantie en Rani De Coninck deelt openhartig bericht

Film Meisje dat ijverde voor Dis­ney-prinsessen met een bril mag naar de BAFTA's

Lowri Moore (12) stuurde drie jaar geleden een brief naar Disney met de vraag of er meer prinsessen zouden kunnen zijn die een bril dragen. Moore draagt al heel haar leven een bril en was dan ook teleurgesteld om niemand zoals zichzelf te herkennen in alle Disneyfilms. Jarenlang kreeg ze geen antwoord totdat de regisseur van ‘Encanto’, Jared Bush, haar brief onder ogen kreeg. Om haar te bedanken voor haar suggestie nodigde Bush haar uit voor de Bafta Award-uitreiking.

10 maart