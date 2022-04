BV 24/7. Sean Dhondt doet aan gezinsuitbreiding en Aster Nzeyimana en Lize Feryn verhuizen

Celebrities Camila Cabello vertelt bij Qmusic openhartig over haar angstaan­val­len: “Ik dacht dat er iets mis was met mij”

Camila Cabello (25) onthulde in een interview met Jana De Wilde (24) van Qmusic hoe belangrijk haar familie voor haar is en vertelde ze openhartig over haar angstaanvallen: “Ik wilde heel graag zoals anderen zijn. Ik zag zoveel mensen hun leven leiden, communiceren met elkaar en plezier maken. Ik dacht echt dat er iets mis was met mij want voor mij gaan die dingen veel moeilijker.” Op 8 april verschijnt haar nieuwe plaat ‘Familia’, waar ze ook zingt over de onderwerpen.

7 april