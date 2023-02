BV 24/7. Sarah Puttemans geniet van een spa-dagje met Viktor Verhulst en Karen Damen wuift zoon Sky uit

Showbits Eerste issue stelt zich tussen Regi en zijn nieuwe vriendin: "Ze wil echt niet dat ik dat doe"

Op Valentijnsdag kwam Regi met het nieuws dat hij opnieuw verliefd is. Twee jaar na zijn scheiding vindt hij de liefde bij Kristel, een vrouw van 34 jaar uit Genk. In zijn radioprogramma ‘Radio Regi’ bij Qmusic heeft hij het over de eerste reacties van het grote publiek: “Mensen klampen ons massaal vast om te vertellen hoe een mooi koppeltje ze ons vinden”. Al heerst er al een eerste ‘probleem’ in hun prille relatie. Ontdek het in een nieuwe Showbits.