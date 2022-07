BV 24/7. Sarah Puttemans geniet na van een topvakantie in Saint-Tropez en herken jij de acteur op deze foto?

Showbizz VandaVanda eenmalig terug op 'Tien om te Zien': “De gillende fans van Niels Destadsba­der nu, kwamen 20 jaar geleden voor ons”

Drie jaar geleden stonden ze voor het laatst samen op een podium, maar voor ‘Tien Om Te Zien’ keerde VandaVanda terug uit pensioen. “Het is een huzarenstukje geweest om hier te geraken”, lacht bandlid Iris Van Hoof. “Wij hadden niet verwacht dat we een uitnodiging zouden krijgen, en hadden dus allemaal vakanties geboekt. Uiteindelijk bleek dat we één opnamedag allemaal in het land waren. Dit wilden we écht niet missen. Voor ons is ‘Tien Om Te Zien’ één grote, nostalgische trip”.Of het nu naar meer smaakt ontdek je in een nieuwe Showbits.

