BV 24/7. Sandrine André viert de verjaardag van Kürt Rogiers en Sarah Puttemans en Viktor Verhulst stoeien in de sneeuw

CELEBRITIES Daarom was Tom Cruise niet aanwezig op de Oscars: “Hij spendeerde de avond in een iglo”

Zondagavond werden de Oscars voor de 95ste keer uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood. Kaskraker ‘Top Gun Maverick’ was genomineerd voor maar liefst zes prijzen, al was hoofdrolspeler Tom Cruise (60) nergens te bespeuren. De Amerikaanse acteur was de grote afwezige op de prestigieuze awards. Wat was de reden en waar was hij dan? “Hij spendeerde de avond in een iglo.”