BV 24/7. Saartje Vandendriessche deelt een belangrijke levensles en ook de kindjes van Pedro Elias zijn klaar voor ‘De container cup’

BV Tatyana Beloy blikt terug op de aanslagen in Zaventem: “Bom één ging naast mij af”

Het is vandaag zes jaar geleden dat de aanslagen in Zaventem plaatsvonden. Tatyana Beloy (37) en haar broer Yannick (32) waren op dat vreselijke moment in de Brusselse luchthaven. In een bericht op Instagram blikt de actrice nu terug op deze dag. “Het enige positieve is dat ik nu nog meer leef.”

10:56