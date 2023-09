BV 24/7. Pommelien Thijs verfrist zich, mooie reünie bij Will Tura

BV EXCLUSIEF. Tanja Dexters en haar mama Paula over nakend huwelijks­feest: “Mijn schoonmoe­der wil mij nog steeds niet aanvaarden”

“Er zal veel wodka en champagne vloeien.” Totaal onverwacht gaven ex-Miss België Tanja Dexters (46) en Michael Peeters (44) elkaar op 18 juni het jawoord tijdens een romantische ceremonie in Durbuy. Het koppel telt nu af naar hun burgerlijk - en dus officieel - huwelijk later deze maand. In een exclusief dubbelinterview met mama Paula verklapt Tanja meer details over haar nakende trouwfeest, maar ook over het hobbelige parcours dat eraan voorafging. “Mijn schoonmoeder wil mij nog steeds niet aanvaarden.”