BV 24/7. Peter Van de Veire ging op kappersbezoek bij zijn dochter Jitske en vriendin van Viktor Verhulst gaat Assepoester achterna

TV Frances en Ruth helpen Dries uit de ‘friendzone’ in ‘Cupido Ofzo’

Het meest opvallende datingbureau van Vlaanderen opent opnieuw zijn deuren. In de eerste aflevering van ‘Cupido Ofzo’ helpen Frances Lefebure en Ruth Beeckmans drie vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde aan een leuke date. Voor hen is het extra moeilijk om een partner te vinden omdat hun stoornis of beperking die liefde in de weg staat. Ook voor Dries, die kampt met autisme, is het lastig. Hij raakt nooit verder dan ‘enkel vrienden zijn’.

