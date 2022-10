BV 24/7. Patje en Loredana knijpen er van tussen, herken jij deze jonge festivalganger?

TV Warre Borgmans openhartig over prostaat­kan­ker met verregaan­de gevolgen: “Alle gevoelige zenuwen werden doorge­knipt”

Acteur Warre Borgmans (66), die momenteel te zien is in het VRT-programma ‘Kom op tegen kanker: alles in de strijd’, heeft prostaatkanker gehad. Dat vertelde hij in de eerste aflevering. “Geen erectie meer kunnen krijgen, dat is mentaal zwaar.”

20 oktober