BV 24/7. Natalia wenst haar verloofde een gelukkige verjaardag en Tine Priem geniet van de wellness

Hoe vieren Sven De Ridder en Leen Dendievel Kerstmis?: "Die dagen zijn heilig voor mij"

In het Fakkeltheater in Antwerpen kan je nog de hele eindejaarsperiode gaan kijken naar ‘Ne Geestige Kerst’, een echt familiestuk. Sven De Ridder en Leen Dendievel vertolken de hoofdrollen, ene in het plat Antwerps en de andere in het sappig West-Vlaams. Showbits-reporter Desna ging kijken naar de repetities en polste al eens hoe Sven en Leen Kerstmis zullen vieren. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

10 december