BV 24/7. Natalia maakt zich klaar voor ‘K2 zoekt K3' en Celine Van Ouytsel geniet van een zalige vakantie

Zwangere Kylie Jenner aanwezig op uit de hand gelopen muziekfes­ti­val AstroWorld

Astroworld, het muziekfestival in de Amerikaanse staat Texas, is op vrijdagavond serieus uit de hand gelopen. Op het festival, een initiatief van de Amerikaanse rapper Travis Scott (29), vielen er minstens acht doden. Honderden mensen raakten ook gewond. Ook de realityster Kylie Jenner (24), die momenteel in verwachting is van haar tweede kindje, was aanwezig.

12:02