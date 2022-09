BV 24/7. Mathieu Terryn gaat los op concert Harry Styles en Anouk Matton viert vijf jaar huwelijk met Dimitri Vegas

Celebrities “We kunnen beter dan dit”: ex van Leonardo DiCaprio is het niet eens met de verhalen over zijn liefdesle­ven

Kristen Zang (48), een ex-vriendin van Leonardo DiCaprio (47) heeft zich uitgesproken over de datinggeschiedenis van de acteur. Er was in de afgelopen dagen veel te doen over de break-up van DiCaprio. De Oscarwinnaar is namelijk niet meer samen met Camila Morrone (25), met wie hij vijf jaar lang een relatie had. Volgens bronnen zou Morrone “te oud” geworden zijn voor de acteur.

7 september