BV 24/7. Maithé Rivera en Sean Dhondt delen een prachtige vakantiefoto, Marthe van K3 nam een selfie met Bryan Adams

Showbits Marie en Viktor Verhulst zetten samen Nieuwjaar in: “Maar noem ons niet hun voorpro­gram­ma”

‘Het is winter’, zo heet de nieuwe single van Samson & Marie. Showbits was aanwezig tijdens het opnemen van de videoclip, helemaal al in de kerstsfeer. “Ik hoop maar dat de Sint niet boos is op mij. Ik ga toch mijn schoentje zetten”, vertelt Marie. Het beloven nog drukke tijden te worden met de kerstshows in Plopsaland. En ook op oudejaarsavond moet Marie werken. Wat ze van plan is, vertelt ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.

24 november