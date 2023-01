BV 24/7. Linde Merckpoel kijkt uit naar haar bevalling en heeft Tinne Oltmans een nieuwe look?

Showbits 750.000 kijkers voor 'Ons DNA', maar hoe nuttig is zo'n test echt? “Soms handig als je wil afvallen”

‘Ons DNA’ was eind vorig jaar één van die fijne verrassingen op VTM. Wat kunnen we allemaal leren uit de bouwstenen van ons lichaam? Het leverde leuke televisie op en ook de cijfers waren met gemiddeld 750.000 kijkers lang niet slecht. Hoeveel van hen uiteindelijk een DNA-test hebben laten doen, is onduidelijk. Het is ook niet goedkoop, maar Senne van Showbits stelde zijn lichaam (gratis) ter beschikking van de wetenschap. En hij spreekt met Lieven Scheire en dokter Servaas Bingé over de zin of onzin van zo’n DNA-test. Bekijk het resultaat in een nieuwe Showbits.

10:51