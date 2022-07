BV 24/7. Lesley-Ann Poppe geniet van haar bloemetjes en Birgit Van Mol viert 25 jaar VTM

TV Jaloezie begint de kop op te steken in ‘B&B zoekt lief’

In ‘B&B zoekt lief’ geniet Arno van een romantische date te paard met Aylin. Helaas betekent dat wel dat Desirée intussen alleen hun terugkomst moet afwachten. Hoewel ze aangeeft dat ze zich best geamuseerd heeft in het zonnetje, is hun begroeting vooral ongemakkelijk. En ook Aylin kijkt niet uit naar het moment waarop Desirée Arno helemaal voor zichzelf krijgt. “Ik zou wel een beetje jaloers zijn’, klinkt het.

1 juli