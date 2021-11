BV 24/7. Lesley-Ann Poppe bibbert voor de foto en Sven Nys gaat eentje drinken bij Sven Ornelis

Showbizz André Rieu choqueert Britten door te vloeken tijdens li­ve-uitzending

André Rieu (72) heeft van zich laten horen. De violist was te gast in het Britse tv-programma ‘This Morning’. Alleen gebruikte hij daar het scheldwoord ‘bitch’, iets wat in Groot-Brittannië not done is.

24 november